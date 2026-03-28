Descarta Gobernador que se hable de fincar responsabilidades por caso de mineros atrapados en Rosario

EL ROSARIO._ Luego de que familiares señalarán que se reportó el accidente en la mina de forma presuntamente tardía a la autoridad, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya declaró que se pueda hablar de fincar responsabilidades.
“No, todavía no, porque en realidad, ahorita, la prioridad es encontrarlos”, indicó.
Ya que de acuerdo a familiares de trabajadores el hecho se dio el miércoles 25 de marzo y las autoridades tomaron conocimiento al día siguiente.
No obstante, el mandatario reconoció que es algo se tiene que valorar pero en otro momento.
“Ese es un tema que definitivamente pues este, es un tema que tiene que valorarse, pero en este momento no se detiene para nada esta reflexión”.
El mandatario, sostuvo que los familiares están en el entendido de que la prioridad es trabajar sobre la base de encontrarlos.