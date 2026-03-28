Descarta Gobernador que se hable de fincar responsabilidades por caso de mineros atrapados en Rosario

EL ROSARIO._ Luego de que familiares señalarán que se reportó el accidente en la mina de forma presuntamente tardía a la autoridad, el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya declaró que se pueda hablar de fincar responsabilidades.

“No, todavía no, porque en realidad, ahorita, la prioridad es encontrarlos”, indicó.

Ya que de acuerdo a familiares de trabajadores el hecho se dio el miércoles 25 de marzo y las autoridades tomaron conocimiento al día siguiente.