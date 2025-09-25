$!Descarta Protección Civil que en Rosario lluvias generaran afectaciones

“No tuvimos reportes así que de afectaciones porque nosotros anduvimos en recorridos, e inclusive en lo que fue la laguna estuvimos poniendo las bombas de Conagua para bajar niveles”.

EL ROSARIO._ Al sostener que se realizaron acciones de monitoreo constante en las lagunas y calles de la ciudad por las lluvias torrenciales que se registraron, el Coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, descartó que registraran afectaciones.

Así mismo, refirió que de acuerdo a un pronóstico que recibió la dependencia las lluvias fueron de entre 75 a 150 milímetros de agua, y descartó fuera un fenómeno climático.

“Sí hubo mucha agua, se vino una racha de lluvias fuertes, estuvo de ligera, moderadas y fuertes y pues sin más seguir avisando a la ciudadanía que pues estén al pendiente... Fue algo natural, fue algo que se esperaba más o menos venir por el calor que hizo”, argumentó.

Así también pidió a la ciudadanía a estar al tanto de las indicaciones de la autoridad competente que aún se mantiene la temporada de huracanes ya que se pronosticaron de 16 a 20 fenómenos climáticos, de los cuales ya se han registrado aproximadamente 12 huracanes.

Aunque negó que se requiriera evacuar familias de forma preventiva, sostuvo que se cuenta con seis albergues en la cabecera municipal y otros seis en comunidades.