Descarta Tesorero Municipal de Escuinapa renuncia al cargo

ESCUINAPA._ Se mantiene firme en Tesorería, indicó Trinidad Ibarra Martinez y va a trabajar con el nuevo contador asignado de manera sorpresiva por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Seguimos trabajando hasta hoy en sacar las cosas adelante, sabemos que la situación financiera no es de lo mejor, me han tocado meses muy difíciles, la idea es no fallarle, ni a mí mismo ni a la gente’, dijo el Tesorero Municipal

No está considerando una renuncia, manifestó, solo en trabajar, el Alcalde acudió a la Tesorería al parecer a realizar algunos cambios pero no le notificó nada de otros cambios.

“No he mirado (al nuevo contador) supe a través de los medios (el cambio) pero no tengo ningún problema, hay que ver el motivo del cambio, sí me gustaría saber pues Ramón(Depraect) ha sido eficiente, una buena persona”, dijo.

En este primer mes del año han estado intentando estabilizar las finanzas, explicó, han pagado a Seguridad Pública, semanas y quincenas de trabajadores del Ayuntamiento.

“En semanas y quincenas del Sindicato del Ayuntamiento estamos al corriente, ya pagamos todas las semanas, debemos una quincena en cuestión de regidores, funcionarios y personal de confianza”, dijo,

No se pudo terminar de pagar salarios en totalidad, expuso, pues hubo que pagar 4 millones de pesos en impuestos, por eso quedó pendiente.

Añadió que también están abonando a las sentencias laborales y también considera en que podrá empezar a pagar gastos médicos.