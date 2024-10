ESCUINAPA._ No hay reportes de enfrentamientos en El Camarón ni en ninguna comunidad, solo son especulaciones, informó el Director de Seguridad Pública Hilario Martínez Gómez.

El Jefe policiaco reconoció también que no han ido a la comunidad mencionada, pues no hay una denuncia o reporte oficial que amerite su presencia junto con otras corporaciones.

“No hay nada oficial, a la comunidad no hemos subido, hemos dado recorridos, no hemos subido, no hay nada oficial, ni reportes, normalmente cuando hay un reporte se hace presencia, junto con Guardia Nacional, Sedena y Marina”, dijo.

Cuando los reportes se dan, se organiza el personal de todas las corporaciones debido a que El Camarón es una comunidad serrana, a unos kilómetros de la cabecera municipal.

Indicó que lamentablemente la noche del miércoles los rumores de enfrentamientos en diversas zonas del municipio originó sicosis entre la población, pues se hablaba de comunidades, de accesos de carreteras, entre otras cosas.

Los negocios cerraron, uno de ellos dio el reporte de asalto, pero al acudir las unidades señalaron que habían ido unas personas a manifestarles que cerraran porque había una balacera pero no determinaron quienes pero sí se cerró el lugar.

Manifestó que la gente desde hace unos días se ha auto impuesto un “toque de queda” y no salen, probablemente por esos rumores que tienen días ya en redes sociales.

El personal que salió a patrullar la noche del miércoles solo reportó que había calles solas, pero nada más, no había situaciones anormales a otros días, pues el municipio está tranquilo.

“Me mandaban publicaciones de escuelas que suspendían clases, que serían por línea, no sé si así es en realidad, hasta ahorita no he visto nada, el personal estuvo laborando bien, si hubiera algo relevante me hubiera informado”, dijo.

Gómez Martínez indicó que no hay nada de lo que se especula, el municipio está tranquilo.