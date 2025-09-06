Descartan que extender la veda sea la solución ante falta de camarón en lagunas

EL ROSARIO._ Al informar que el encuentro para definir el levantamiento de la veda de camarón es el próximo 10 de septiembre en las oficinas de Conapesca, Primitivo Deras Gómez, afirmó que al no haber producto la solución sea extender el ingreso a los sistemas estuarinos.

El Tesorero de la Federación Camaroneros de Agua Verde, señaló que se sujetarán al dictamen que emita el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS).

“Nosotros vamos a tratar de que el IMIPAS dé un dictamen y según lo que dictamine el IMIPAS es lo que vamos a aceptar, porque de hecho es un órgano que define las cantidades que hay de producción y si el dice no hay bueno, no hay necesidad de alargarla”, señaló.

Así mismo que aunque las cooperativas “suelten” por falta de camarón, la veda tiene que salir, por lo que negó que se pueda extender la veda hasta el próximo ciclo.

“No, la veda tiene que salir, tiene que tener un momento de salir, por ejemplo, para nosotros, si la sacan el día 15 de septiembre o el día 20 bueno, si se alarga para octubre que es muy probable pero poca esperanza”.

Argumentó, que el levantamiento de la veda puede dar pie para que se busque la declaratoria de zona de desastre y se dé el apoyo del Gobierno Federal al sector.

Deras Gómez, declaró que se ha tenido el respaldo tanto del Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya y la Secretaria de Pesca, Flor Emilia Guerra Mena, por lo que se espera responda también la federación.

“Este tipo de cosas le debería pertenecer al Gobierno Federal, el Gobierno Federal es el que debería estar al tanto de este tipo de sucesiones, pero no del Gobierno Federal no hemos tenido apoyo para nada”, concluyó.