ESCUINAPA._ Aunque la información filtrada a medios de comunicación la colocan como probable candidata a una reelección después de la sesión del Consejo Estatal de Morena, es algo que no se le ha notificado y desconoce cómo será el procedimiento, indicó la Alcaldesa.

“Hay que esperar que se me informe, solo es algo que sé por información que ha estado circulando, que he visto en redes sociales, pero agradezco el respaldo”, dijo Blanca Estela García Sánchez.

Su trabajo, que probablemente la respalde para una candidatura, ha sido siempre con el apoyo del Gobernador Rubén Rocha Moya y aunque en su caso llegó como propuesta del PAS y Morena a la Alcaldía, indicó que desde el 1 de noviembre de 2021 que empezó a gobernar, se sumó al trabajo del Gobierno del Estado.

“Me sumo a trabajar, me sumo a Morena, comparto esta manera de gobernar, con sus principios de no mentir, no traicionar, es satisfactorio saber que están evaluando nuestro trabajo, pero no tenemos indicaciones (de una candidatura)”, dijo.

Les corresponde ser disciplinados y esperar que se definan los procedimientos sobre que se hará en estos casos y si esta lista es válida para pensar en una reelección.

Manifestó que después de que se dieron a conocer los nombres y esas listas, algunos aspirantes que se habían registrado le llamaron para sumarse en caso de que sea la candidata.

A otros habrá de buscar, indicó, pues se tiene que trabajar por un proyecto de nación, trabajando desde Morena y será necesario probablemente tener acercamientos con quienes no están conformes.