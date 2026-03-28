$!Desconoce Rocha Moya ‘si viene o no viene’ la Presidenta de México a Rosario

EL ROSARIO._ Durante el tercer día de acciones para rescatar a cuatros mineros perdidos en mina del municipio, El Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya negó tener conocimiento si se podría dar el arribo de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.
“Yo no, y no nuevamente, es más no me he comunicado con ella... No, no me he comunicado y no tengo alguna información si viene o no viene”, afirmó.
Así mismo, manifestó que en el hecho se mantiene su representante la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez.
Al manifestar que están 36 especialistas en el lugar realizando las labores de rescate, el Gobernador Rubén Rocha Moya desestimó que se necesario que arriben más elementos.
“Ese personal está rindiendo, el trabajo que se está haciendo, es que de todas maneras no se pueden meter todos ala vez, entonces tienen que trabajar de manera escalonada”, aseguró.
Concluyó que hay toda una estrategia que no deja escapar ninguna posibilidad para dar con los mineros.