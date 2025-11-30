$!Desconoce Tesorero de Rosario costo de pista de hielo; es aporte del Gobierno del Estado, asegura

EL ROSARIO._ El Tesorero Servio Valente Domínguez Noriega indicó desconocer el costo que tendrá la instalación de una pista de hielo en la explanada municipal como parte de las celebraciones decembrinas.
Esto luego de que el día martes 18 de noviembre se inició con la instalación de una gran carpa que contendrá dicho espacio recreativo.
“De la pista de hielo no puedo darte una cantidad porque es algo que viene por parte de Gobierno del Estado, hasta donde yo estoy enterado”, dijo.
Entre otros detalles, refirió que la pista permanecerá por espacio de un mes a partir del 5 de diciembre próximo con el encendido del árbol, gala navideña y festival de luz.
El funcionario municipal, expuso que lo que podría generar un costo sería cubrir el servicio de energía o en dado caso que se requiriera una planta de luz como ocurre en la feria de la primavera.
“Si acaso lo que se pudiera erogar son los pequeños gastos de consumo de energía nada más”, dijo.
No obstante, indicó que desconoce cuánto le costará al municipio mantener dicha pista de hielo en funcionamiento, argumentando que tendría que consultarlo con Obras Públicas.