$!Desconoce Tesorero de Rosario costo de pista de hielo; es aporte del Gobierno del Estado, asegura

EL ROSARIO._ El Tesorero Servio Valente Domínguez Noriega indicó desconocer el costo que tendrá la instalación de una pista de hielo en la explanada municipal como parte de las celebraciones decembrinas.

Esto luego de que el día martes 18 de noviembre se inició con la instalación de una gran carpa que contendrá dicho espacio recreativo.

“De la pista de hielo no puedo darte una cantidad porque es algo que viene por parte de Gobierno del Estado, hasta donde yo estoy enterado”, dijo.

Entre otros detalles, refirió que la pista permanecerá por espacio de un mes a partir del 5 de diciembre próximo con el encendido del árbol, gala navideña y festival de luz.