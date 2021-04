Desde el Congreso, Pineda promete transformar el sur de Sinaloa

ESCUINAPA._ Manuel Antonio Pineda Domínguez dijo tener la experiencia necesaria para gestionar y transformar el sur de Sinaloa.

“No va a ser un Alcalde solitario (José Luis Villagrana Olivares), tendrá todo mi apoyo, para etiquetar los recursos, para mejorar la vida de la gente de Escuinapa, de Rosario”, dijo el candidato de la alianza Va por Sinaloa.

La experiencia que tiene en temas legislativos, le permite que sepa a qué se enfocará como diputado, al trabajo que realizará, en pro de los dos municipios que son aliados, más que eternos rivales, precisó.

Le preocupa el tema de salud, de los medicamentos que no se tienen en los hospitales, en las instituciones públicas dedicadas a ello, a los médicos y enfermeras que adolecen de diversas cosas en sus trabajos, de los ciudadanos que no tienen acceso a medicamentos, y aunque tienen derecho a una consulta gratuita, no hay medicamentos y tienen que comprarlos, por ero legislará para ello.

El tema de agua potable es algo sentido en el municipio, se tienen que trabajar los proyectos para que el vital líquido llegue a todos los hogares, en que los ‘ramajes’ de la Presa Santa María se verifiquen que realmente se envíen a la población que carece de esto.

Propondrá calidad de vida para decenas de niños, principalmente de aquellos que migran de estados del centro del País y llegan como jornaleros agrícolas a los surcos de Sinaloa.