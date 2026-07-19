$!Desde Escuinapa, Estrella Palacios llama a defender la Transformación y la soberanía nacional

ESCUINAPA._ La aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez, encabezó una Asamblea Informativa en el municipio de Escuinapa, donde afirmó que la continuidad de la Cuarta Transformación requiere de un pueblo organizado y comprometido con la defensa de la soberanía nacional.

A través de un comunicado se informó que durante su mensaje el pasado sábado en ese municipio del Sur de Sinaloa, Palacios Domínguez señaló que México vive una etapa de transformación impulsada por el pueblo, en la que las mujeres desempeñan un papel cada vez más relevante en la vida pública, promoviendo una forma distinta de ejercer el servicio público, basada en la cercanía con la gente y el trabajo territorial.