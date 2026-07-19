$!Desde Escuinapa, Estrella Palacios llama a defender la Transformación y la soberanía nacional

ESCUINAPA._ La aspirante a la Coordinación Estatal para la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, Estrella Palacios Domínguez, encabezó una Asamblea Informativa en el municipio de Escuinapa, donde afirmó que la continuidad de la Cuarta Transformación requiere de un pueblo organizado y comprometido con la defensa de la soberanía nacional.
A través de un comunicado se informó que durante su mensaje el pasado sábado en ese municipio del Sur de Sinaloa, Palacios Domínguez señaló que México vive una etapa de transformación impulsada por el pueblo, en la que las mujeres desempeñan un papel cada vez más relevante en la vida pública, promoviendo una forma distinta de ejercer el servicio público, basada en la cercanía con la gente y el trabajo territorial.
Ante simpatizantes y habitantes del municipio, Estrella Palacios destacó que su participación en este proceso refleja el compromiso de una nueva generación de liderazgos dentro del movimiento, en la que las juventudes aportan energía, preparación y convicción para dar continuidad al proyecto iniciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y que hoy encabeza la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Asimismo, afirmó que los programas sociales impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación representan derechos conquistados por millones de mexicanas y mexicanos, por lo que llamó a fortalecer la organización desde el territorio para garantizar su permanencia.
“Los programas sociales ya son derechos del pueblo y debemos defenderlos con organización, unidad y participación. La soberanía nacional también se protege cuidando las conquistas sociales que hoy benefician a millones de familias”, expresó.