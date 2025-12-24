$!Desde hace 25 años, Jesús apuesta por la venta de nacimientos y juguetes tradicionales en Rosario

EL ROSARIO._ Desde hace 25 años Jesús Guerra Alcantar da continuidad al oficio de venta de nacimientos y juguetes artesanales en el mercado municipal Miguel Hidalgo, que heredó de su suegro. En su establecimiento, ofrece nacimientos de barro de diferentes tamaños, que incluye, María, José, Jesús, ángel, reyes magos, animalitos, además de implementos que van desde la cabaña, peregrinos, principalmente.

“Mi suegro fue el primero que llegó con nacimientos aquí al Rosario, allá se ponía en aquella banqueta hace, por allá en el (año) 55”, informó. Destacó que así como su suegro el señor Benito Anguiano, permanecen en el mismo local por fuera del mercado en la calle Reforma. Detalló que desde hace 52 años, tiempo en el que se casó con su esposa la señora María Julia Anguiano, se desempeñaba como laminador. “Por eso yo estoy aquí, él falleció y nos dejó aquí en estos puestecitos, pero yo tenía mi trabajo y ya que me retiré del trabajo pues ya tengo 25 años aquí”, dijo.

Jesús sostiene que este oficio significa un medio para que se mantengan las tradiciones entre las familias. “Que ahorita hacen falta porque está muy desorientada la juventud y todo eso, creo que les sirve un poco”. Reconoció que a pesar de que las ventas ya no son las mismas que antes por múltiples factores ve el trabajo como un medio para mantenerse ocupado. Además de los nacimientos, manifestó que a lo largo del año vende juguetes de madera como trompos o camiones, papalotes, entre otros, pero debido a la demanda ha tenido que implementar juguetes modernos.

“Trae un arrastre muy caro el juguete y es poca la ganancia ya, pero precisamente por la tradición que uno está trayéndole y trayéndole a la gente no porque tengamos grandes ganancias”, argumentó. No obstante, para la temporada dijo que el fuerte es el Nacimiento ya que cada vez existe más competencia por la apertura de locales nuevos o la venta en línea. Detalló que ofrece tres tipos de nacimientos: el grande a mil 200, mediano 650, los chicos de 200 y 150 pesos.