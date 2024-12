$!Desde hace 4 años, Yuridia adorna y viste a la Virgen de la Capilla del Gallo

Como en otros municipios se da el ‘vestir’ a la virgen, algo que aquí no se podía, pero sí hacer que la imagen luciera bella durante el 12 de diciembre, fue un propósito iniciado hace 4 años, pero que no ha dejado de hacerse, pues ahora la acompañan amigos en esta acción, indica.

Indicó que este año se unió Jesús Lizárraga Mexia, Paola Rodríguez, Mónica Rodríguez y Nadia Ibarra, quién continúa con ella en la misma labor.

“Para mí es un poco de lo mucho que Dios me ha dado, las cosas que he ocupado, salud, trabajo, familia, siempre me encomiendo a la virgen, desde chiquita me llevaban y sí soy devota de la virgen”, expresa.

Ellos se ponen de acuerdo con quienes están a cargo de la capilla e informan que se harán cargo de toda la decoración, dentro y fuera del lugar, el gasto puede llegar a los 20 mil pesos, pero es un gusto hacerlo, compartir con amigos esta devoción y agradecimiento con la virgen, es una vez al año y seguirán haciéndolo mientras Dios lo permita y los amigos se sigan uniendo.