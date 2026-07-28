$!Desde hace 60 años, Aurelio mantiene en Rosario una tienda de productos para el campo

ROSARIO._ Fundada alrededor de 1960, la tienda de productos para el campo conocida como “Jarciería Sarabia”, es mantenida por Aurelio Sarabia Uribe como segunda generación, velando porque el negocio que inició su padre el señor Aurelio Sarabia Valdez, no perezca. “(Ofrecemos) sillas de montar, carretillas, todo eso, lo que se ocupa para el campo, rejas, todo eso chavindas, machetes, espuelas, todo lo del campo, pues todo lo que necesitan los tenemos”, explicó. La tienda en la zona del Mercado Municipal Miguel Hidalgo, sostuvo que cuenta con más de 60 años de antigüedad, de los cuales se ha mantenido 40 años al frente, pues con tristeza reconoce que sus hijos al buscar el desarrollo profesional no han querido darle continuidad.





“No, pues siempre me gusta a mí el comercio aquí, desde chiquillo me puse con mi papá a ayudarle y ya me empezó a enrolar en él”, detalló. Recordó que entró de lleno al negocio familiar a la edad de 18 años, a pesar que desde niño acudía ayudar en la medida de sus posibilidades. Parte del paso del tiempo señaló que le ha tocado ver desaparecer oficios afines pues los jóvenes no quieren aprender esas labores con las que creció. “Es una lástima que ya no siga con la misma generación de uno porque ahorita ya no hay quien te arregle una montura de la silla, se está acabando todo, no hay herreros, no hay carpinteros, no hay talabarteros, no hay nada de antes ya se acabó”, lamentó. Al formar parte de la historia del mercado municipal, destacó que le gusta el compañerismo, aunque reconoció que quedan ya pocos comerciantes de su generación, ya que al fallecer han tomado las riendas sus hijos.



