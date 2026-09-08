$!Desde hace más de 50 años, en Escuinapa ya se combatía al gusano barrenador

ESCUINAPA._ Para atacar la plaga del gusano barrenador, desde el cielo caía la solución, en los años 70, es algo que les tocó vivir a su familia, relata Abel García Aguilar.

La vida con sus padres Roberto García Quintero y su mamá Amalia Aguilar Rendón en la comunidad serrana de Los Corrales, un lugar que ya no tiene población, le permitió ver cómo la plaga del gusano se extendía pero también como se combatía para erradicar el problema, que en ese entonces afectaba solo al ganado.

“Se miraba la enfermedad que estaba afectando nada más al ganado vacuno, se miraba muy cruel como el gusano barrenador afectaba la carne del ganado, como iban comiendo y acabando con el ganado.

Abel junto a sus hermanos Joel y Marbella veían como la enfermedad avanzaba en el ganado pero también les tocó observar cómo el problema era combatido desde el cielo, con una campaña intensa, con avionetas tirando cajas con moscas.