$!Desde hace medio siglo, María del Rosario custodia el estandarte para la peregrinación de artesanos y obreros en honor a la Virgen

Labor que le fue legada, así como la devoción en la patrona de los rosarenses, fue su abuelo Rafael López, quien fuera mejor conocido como “El Canario”.

“A pues, empecé yo, cómo te diré, de los 22 años para acá... me motiva el amor a mi madre y que los dieron los abuelos”, expuso.

EL ROSARIO._ Con la alegría de dar continuidad al legado de sus abuelos, María del Rosario López decora el estandarte para la peregrinación de artesanos y obreros con motivo del novenario en honor de la que llama su madre Nuestra Señora del Rosario.

El estandarte lo mandó a hacer y, para María del Rosario, es un honor seguirlo arreglando para cada edición.

Fue por su abuelo que forma parte de esta peregrinación al dedicar su vida al oficio de la herrería en la ciudad asilo.

Manifestó que siempre se preparan para realizar el estandarte el día viernes, ya que cada año se realiza el sábado previo a la solemnidad y antes de Las Mañanitas.

María recordó que el estandarte surgió de la mano de artesanos como la familia Cañedo, que mantiene viva la pirotecnia que inició Gonzalo “Chago” y albañiles.

Con el paso del tiempo, refirió que se determinó que el estandarte solo puede ser decorado con los colores amarillo, blanco, azul y dorado.

“No, no me estreso, cuando vengo a arreglar a mi madre me da alegría, que las piernas, que Dios me de un año más para poder arreglarla”.