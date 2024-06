Mientras platicaban le indicó que cómo estaba su hermana Rosa, por lo que se sorprendió pues su hermana vive fuera de la ciudad, pero ella le replicó que tenía una tía viviendo por su misma colonia.

“Como vivo en la parte alta le dije ‘espérame aquí’ porque iba a buscar los documentos, pero ella se paró a seguirme, se fue detrás de mí y se metió a mi recamara”, relata.

Estando en su recámara empezó a revolver los papeles, a buscar, le señaló que en un ropero que estaba en el lugar había un animal, buscando que lo abriera, pero al no encontrar respuesta, siguió revisando en otros lugares.

“También me dijo que me regalarían un refrigerador o una estufa ‘¿que ocupa más?’, me dijo, de tonta le dije ‘el refri’, me enseñó el celular, me dijo ‘miré aquí está López Obrador, él la está oyendo, dígale lo que tiene su refrigerador’, completo lo veía, yo le estaba diciendo”, señala.