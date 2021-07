$!Desesperados en busca de oxigeno y manómetros se encuentran escuinapenses a través de redes sociales

Los casos de covid parecen haberse desbordado, indican, no hay oxígeno para venta en ningún lado, no hay quien rellene y hay quienes padecen al ser estafados al depositar para conseguir el oxígeno.

“Muchas familias estamos sufriendo, estamos gastando hasta lo que no tenemos, somos familias que nos cuidamos, no sabemos ni donde agarramos el virus, pero el Presidente parece que nada le importa, las fiestas siguen, no se ha sanitizados nada, aunque hay tanto contagio” dijo Martina Velásquez.

Mientras las quejas y los llamados de ayuda se multiplican, esta mañana el Alcalde Emmett Soto Grave a través de sus redes sociales realizo una serie de recomendaciones, mientras se ejercitaba con una práctica de boxeo contra un costal.

“Como sea, pero a seguirse moviendo, come sano y ejercítate, el covid no da tregua, utiliza cubrebocas (sic) no hagas fiestas, no tomes alcohol, no fumes, evita salir a la calle si no es necesario y si sales toma tus precauciones sanitarias” señala.

Indica que además se debe guardar distancia entre las personas de 2 metros, no conversar con nadie si no trae cubre boca, no saludar de mano, no abrazar, cuidar higiene personal, en el trabajo no quitarse el cubre boca y utilizar el gel antibacterial.

Noroeste quiso saber las acciones a realizar debido a que en menos de una semana se ha superado en casos covid al Rosario, siendo más de 200 casos activos los que se tienen, por lo que se llamó al Alcalde por lo menos 5 veces pero no respondió.

El municipio continuo con actividades abiertas, solo con restricción en el transporte público y en fiestas, en las que solo se permitirá el 50 por ciento de presencia de lo que se permita en camiones y locales.