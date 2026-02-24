$!Desfilan en Escuinapa por el Día de la Bandera

ESCUINAPA._ Portando banderas históricas y mensajes para fortalecer los valores, más de 20 instituciones educativas participaron en el desfile del Día de la Bandera.
El desfile fue encabezado por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Guadalupe Stone Aguilar así como funcionarios públicos del Ayuntamiento, quienes realizaron un homenaje previo en conmemoración de la fecha.
“Las escuelas estuvieron participando de manera muy activa, tuvimos la participación de 29 escuelas tanto primaria, secundarias, preparatorias y universidades”, dijo el coordinador de Vinculación Educativa José Guadalupe González León.
Las escuelas por contingente portaron banderas históricas y mensajes alusivos a valores de la patria, importantes para lo que se vive en esos momentos, indicó el funcionario.
Cuatro instituciones no asistieron debido a temas de seguridad pero en su mayoría aceptaron continuar con la participación, indicó.