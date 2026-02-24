$!Desfilan en Escuinapa por el Día de la Bandera

ESCUINAPA._ Portando banderas históricas y mensajes para fortalecer los valores, más de 20 instituciones educativas participaron en el desfile del Día de la Bandera.

El desfile fue encabezado por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, su esposa Guadalupe Stone Aguilar así como funcionarios públicos del Ayuntamiento, quienes realizaron un homenaje previo en conmemoración de la fecha.