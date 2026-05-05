$!Desfile de la Feria de la Primavera llena de alegría las calles de El Rosario

EL ROSARIO._ En un ambiente de fiesta tuvo lugar el tradicional desfile de la Feria de la Primavera en la cabecera municipal de Rosario. El desfile inició en la sede las máximas fiestas de los rosarenses, para recorrer el centro de la ciudad, y que se extendió por más de cuatro horas.









El desfile que constó de varios bloques, inició con la caravana de vehículos clásicos, avanzada comercial, seguida de carros alegóricos y cerró con grupos de charros.









La parte de las carrozas reales abrió con las soberanas de la Feria de la Primavera y Juegos Florales, Alejandra I, Isabella I, Ariadne I, Grettel I.









En esta edición el desfile se conformó de 35 alegorías, de acuerdo al municipio, entre instituciones educativas, culturales y soberanas de comunidades del municipio.









Comparsas, grupos musicales y jinetes, abonaron a la alegría de chicos y grandes que esperaban a lo largo de las calles del recorrido. En esta edición se contó con tres grupos musicales ubicados en puntos estratégicos del recorrido, de alrededor de cinco que se contaba en otras ediciones.







