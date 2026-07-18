$!Desfogue de la presa Santa María será de un 35%: Protección Civil Rosario

EL ROSARIO._ Luego del inicio del desfogue de la presa Santa María que anunciaron Conagua y el Ayuntamiento local, el coordinador de Protección Civil, José Molina Ruiz, informó que se desconoce el tiempo que se mantendrán los trabajos, pero precisó que será por un 35 por ciento del nivel.

“No dieron fecha, nada más dijeron que se iba a abrir y que iban a bajarle a un 35 por ciento”, expresó el responsable de Protección Civil.

La medida vino a reactivar el río Baluarte, tras varios meses de mostrar los estragos del estiaje, pese al inicio de las lluvias.

De acuerdo a un comunicado, el desfogue del vital líquido inició a las 12:00 horas del pasado viernes al encontrarse la presa en un 93 por ciento.

“Lo que pasa que ahorita están las lluvias y está entrando también agua al río entonces los niveles estaban empezando a incrementar y la quieren mantener a un 93 por ciento”, informó.