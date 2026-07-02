Designan a Mauricio Díaz como Tesorero Municipal de Escuinapa

ESCUINAPA._ Mauricio Díaz Sánchez fue designado como el nuevo Tesorero Municipal de Escuinapa en sustitución de Trinidad Ibarra Martinez.

Los regidores fueron convocados a una sesión extraordinaria de Cabildo este jueves, pero el miércoles Díaz Sánchez al parecer recibió el nombramiento del Alcalde Victor Manuel Díaz Simental, y estuvo después del cese de Ibarra Martinez en la oficina del Alcalde.

El nuevo Tesorero ya había sido nombrado contador hace alrededor de tres meses, entre rumores de la salida de Trinidad Ibarra Martinez; el mismo Alcalde informó que el nuevo contador entraba en sustitución de Ramón Depraed, quien fue cesado mientras hacía gestiones en el Gobierno del Estado.

Pese al anuncio del nuevo nombramiento, Díaz Sánchez solo estuvo un día en las oficinas de Tesorería y ante su ausencia fue nombrada contadora Antonia Jasso.

Con Mauricio Díaz Sánchez, sería el cuarto funcionario en estar ocupado de las finanzas públicas en lo que va de la administración pública de Víctor Manuel Díaz Simental.

Antes estuvo Isabel Osuna Olivas, Francisco Javier Carrillo Martinez y Trinidad Ibarra Martinez.