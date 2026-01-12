$!Despacha Síndica Procuradora de Escuinapa en sala de Cabildo

ESCUINAPA._ Ante la falta de oficinas al darse una reestructuración, la Sindica Procuradora Lucila Polanco Durán atiende desde la sala de Cabildo.
La funcionaria, que la semana pasada estuvo en los pasillos de Presidencia sin un lugar fijo para realizar sus funciones, empezó este lunes a despachar desde la sala de cabildo.
”Hay una reestructuración de oficinas y estoy esperando a que me asignen la mía... dijeron que me quede aquí (Cabildo) me avisarían dónde me correspondería”, dijo la Sindica.
La oficina donde estaba se encuentra ahora ocupada por el Instituto Municipal de Planeación y la oficina de esta dependencia está sola, pues era un espacio donde no caben más de dos personas.
Ella va a atender desde donde se encuentre, no considera tener problema en eso, expuso, hoy se le adaptó una computadora en el sitio después de estar hace unos días en las bancas de oficinas.
“Esto se va a solucionar pronto, ya para estar en nuestras oficinas”, dijo.
El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó que es probable que la oficina de la Sindica Procuradora sea en donde esta Obras y Servicios Públicos.
“Va a tener un área completamente nueva Obras Públicas y donde está el Implam y Obras Públicas se va Sindica Procuradora y dónde está Sindica Procuradora se va Implan”, dijo.
Considera que está bien donde se ubica de momento la Sindica Procuradora que está en la sala de Cabildo, ahí se colocan los de la Auditoría Superior del Estado cuando vienen a realizar trabajos.
Esta semana, precisó, quedarán listas las nuevas oficinas de Obras Públicas, ya tienen todo listo para que se ocupe el sitio.
Quizá se tienen que hacer nuevos arreglos a la oficina de Obras Públicas, añadió, para que el lugar lo ocupe la Sindica Procuradora Lucila Polanco Durán.