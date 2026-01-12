$!Despacha Síndica Procuradora de Escuinapa en sala de Cabildo

ESCUINAPA._ Ante la falta de oficinas al darse una reestructuración, la Sindica Procuradora Lucila Polanco Durán atiende desde la sala de Cabildo. La funcionaria, que la semana pasada estuvo en los pasillos de Presidencia sin un lugar fijo para realizar sus funciones, empezó este lunes a despachar desde la sala de cabildo. ”Hay una reestructuración de oficinas y estoy esperando a que me asignen la mía... dijeron que me quede aquí (Cabildo) me avisarían dónde me correspondería”, dijo la Sindica.

La oficina donde estaba se encuentra ahora ocupada por el Instituto Municipal de Planeación y la oficina de esta dependencia está sola, pues era un espacio donde no caben más de dos personas. Ella va a atender desde donde se encuentre, no considera tener problema en eso, expuso, hoy se le adaptó una computadora en el sitio después de estar hace unos días en las bancas de oficinas. “Esto se va a solucionar pronto, ya para estar en nuestras oficinas”, dijo.