Despiden a dos mujeres más por beneficiarse con programa de apoyos en Escuinapa

ESCUINAPA._ Dos mujeres que laboraban para la Comuna en servicios fueron cesadas por beneficiarse de manera directa con el programa ‘Sinaloa Late Fuerte’, informó la Oficial Mayor Tania Patricia Valdez Gaxiola.

“Dos personas fueron cesadas, nada más le puedo decir que eran empleadas que estaban dentro de la nómina, que estaban(laborando) en una sindicatura de Escuinapa, son personal de tercer nivel”, dijo la funcionaria.

Las dos mujeres que venían en la lista de beneficiados por el programa ‘Sinaloa Late Fuerte’, formaban parte de la nómina, por lo que el viernes fueron cesadas de sus labores para el Ayuntamiento.

En relación a los funcionarios Alberto Osuna Oliva y Alberto Crespo Contreras que están en Proyectos Estratégicos, Bienes Patrimoniales y Regulación del Comercio, de quienes en lista venían su hija y esposa respectivamente, con giros de negocios de limpieza, indicó que no había sanciones.

No era el caso tampoco del director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas, quien benefició presuntamente a sus negocios de pizza y sushi, aunque señaló que eran para sus empleados y tampoco tenía indicaciones.

“La verdad ignoro, no he checado la lista, esas dos personas(cesadas) venían como titulares, si no vienen nombres de los funcionarios no se les puede hacer nada, porque no llegan directo a ellos (los apoyos) sería cuestión de que el Alcalde analizara este punto”, dijo.

Una denuncia ciudadana mostró que los apoyos del programa de recuperación económica ‘Sinaloa Late Fuerte’ tenía entre sus beneficiados a familiares de funcionarios públicos, los cuales no cumplían con el giro de negocio que se apoyaría, pues inicialmente se indicó que serían negocios de comida, además de beneficiar a supuestos empleados de negocios del director de Desarrollo Económico.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó al Cabildo que las personas involucradas ya habían sido cesadas, pues al beneficiarse habían sacado ‘tarjeta roja’.

En el caso del director de Desarrollo Económico precisó que lo habían ‘chamaqueado’ y que los apoyos eran para sus empleados, aunque estaban a nombre de su giro de negocios.