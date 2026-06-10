$!Despiden a Grecia con chambelanes y su vestido de XV años, en Escuinapa

ESCUINAPA._ En el equipo de deporte adaptado, falta una, falta Grecia, señaló su maestra Helena Arellano Olvera, durante su homenaje.
Grecia permanecía custodiada por sus compañeros de equipo y sus chambelanes, estuvo al lado de su tío y papá de crianza Ramiro, pues su papá murió hace 5 años.
“Cada tiro suyo de bala, en los eventos de paratletismo, fue una lección de vida para todos, nos deja el recuerdo de su sonrisa y el orgullo de haber visto a una atleta romper cualquier barrera”, dijo la docente.
Su historia terrenal terminó pero, su ejemplo continuará, siendo parte de su equipo, como campeona, indicó.
“Vuela alto campeona, hoy nos falta una, hoy nos falta Grecia”, dijo.
Grecia, vestida de rojo con su vestido de quinceañera, con una corona de flores sobre su frente, fue acompañada por sus chambelanes, con los que compartía la ilusión de su fiesta pero también los entrenamientos para las competencias estatales de este año.