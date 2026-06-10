$!Despiden a Grecia con chambelanes y su vestido de XV años, en Escuinapa

ESCUINAPA._ En el equipo de deporte adaptado, falta una, falta Grecia, señaló su maestra Helena Arellano Olvera, durante su homenaje.

Grecia permanecía custodiada por sus compañeros de equipo y sus chambelanes, estuvo al lado de su tío y papá de crianza Ramiro, pues su papá murió hace 5 años.

“Cada tiro suyo de bala, en los eventos de paratletismo, fue una lección de vida para todos, nos deja el recuerdo de su sonrisa y el orgullo de haber visto a una atleta romper cualquier barrera”, dijo la docente.