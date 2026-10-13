$!Despiden a Jesús Francisco, coordinador de Protección Civil, en Escuinapa

ESCUINAPA._ A Jesús Francisco López Bibriesca le caracterizó su labor de servicio, marcado por situaciones que no siempre fueron justas, señalaron amigos y familiares. Y más allá del servicio público, quizá su mejor tarea fue ser hijo, esposo y padre, un hombre que se comprometía siempre con su familia. “Para él, los días de descanso eran estar con su esposa y sus hijas, salir a pasear con ellas, el día era para ellas, era un gran papá, un buen esposo, un buen hijo”, dijo un familiar. Fue el tercer hijo de cuatro, de una familia que formaron un hombre dedicado al transporte público como chófer de autobús y una mujer dedicada al hogar pero que también laboraba en empaques de mango cuando se podía.

De niño vendía donas para apoyar en casa, después trabajo en el staff de un grupo musical, hasta que llegó el momento de formar parte de la Academia de Policía Estatal, su sueño y el comienzo para tener una vida con mayor estabilidad económica, pues tendría un trabajo al salir. Y todo parecía marchar bien cuando empezó a laborar, hasta que un episodio los colocó, en 2016, en las incipientes redes sociales, una patrulla de estatal y municipal “salía huyendo” después de que llegó un grupo armado y se llevó a una persona, en la comunidad de Cristo Rey.

Los elementos, entre los que estaba Jesús Francisco, se defendieron señalando que obedecieron órdenes de sus superiores de retirarse, debido a la presencia de un camión de jornaleros que quedaría en el fuego cruzado en caso de enfrentamiento. La sociedad los condenó, no aquellos de la región que conocían el contexto del hecho, la sentencia fue condenatoria como homicidio. En las apelaciones se logró que los elementos recuperaran su libertad, en su caso la Policía Estatal lo había dado de baja, habían pasado 6 años en prisión.