$!Despiden con ceremonia al profesor Saúl en Escuinapa

ESCUINAPA._ El sonido del caracol marcó el inicio de la ceremonia para despedir al profesor Saúl Remedios Polanco Castillo, jefe Supremo de la comunidad indígena.

“Buen viaje”, dijo el marakame Santos de la Cruz Cristóbal.

El cuerpo del profesor quien asumió como suyas todas las causas indígenas, llegó a Palacio Municipal para recibir honores por el legado que ha dejado.