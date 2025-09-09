$!Despiden con ceremonia al profesor Saúl en Escuinapa

ESCUINAPA._ El sonido del caracol marcó el inicio de la ceremonia para despedir al profesor Saúl Remedios Polanco Castillo, jefe Supremo de la comunidad indígena.
“Buen viaje”, dijo el marakame Santos de la Cruz Cristóbal.
El cuerpo del profesor quien asumió como suyas todas las causas indígenas, llegó a Palacio Municipal para recibir honores por el legado que ha dejado.
Los danzantes del Trébol 1, de la comunidad que fue su hogar hasta el final, vistieron con ropa de gala para dar el adiós a quien los encabezó en sus luchas y quién busco posicionar su cultura, usos y costumbres.
“Despedimos hoy a nuestro amigo Saúl pero le digo a la comunidad tepehuana no están solos, los seguiremos apoyando el legado que juntos estuvimos trabajando”, dijo el jefe Supremo de Mazatlán Rubén Guadalupe Lagunes.
Durante la ceremonia se realizó un juego de ulama.