$!Despiden con lanzamiento de bola y porras a Ramiro, tío de Grecia, asesinados en Escuinapa

ESCUINAPA._ ¡Ese es mi pitcher que tira fuego y no lo apagan, no lo apagan ni los bomberos! Con esa porra fue despedido Ramiro “Mito” Quintero Ortega en el estadio de béisbol.
En esa lugar fue pitcher, ampáyer y ‘guardacanpo’ era el lugar de juego y de trabajo, señalaron.
Su hermano Armando fue el encargado de tirar la bola, desde la loma de pitcher, mientras que un ampáyer gritaba el strike, las dos pasiones de “Mito”.
Ramiro, el esposo, el padre comprometido, el amigo solidario, el vecino de la 13 de septiembre que salía todos los días, acompañado de sus seis hijos, propios y de crianza al lado de su esposa Siboney, con el “muchachero” dicen en la colonia 13 de septiembre.
Ramiro que atendió el llamado de su suegra para junto a su esposa llevar a la paratleta Grecia al Hospital IMSS Bienestar para ser atendida por piquete de alacrán sin saber que encontraría junto a la niña la muerte.
Hoy fue su último pase de lista, cayó el último out, en el diamante le lloraban, igual que la lluvia ligera caía sobre todos.
“Cómo no te voy a querer, como no te voy a querer, si deje el trabajo, la casa sucia, todo por venirte a ver”, exclamó su porra, la porra de la colonia 13 de septiembre.