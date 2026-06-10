$!Despiden con lanzamiento de bola y porras a Ramiro, tío de Grecia, asesinados en Escuinapa

ESCUINAPA._ ¡Ese es mi pitcher que tira fuego y no lo apagan, no lo apagan ni los bomberos! Con esa porra fue despedido Ramiro “Mito” Quintero Ortega en el estadio de béisbol.

En esa lugar fue pitcher, ampáyer y ‘guardacanpo’ era el lugar de juego y de trabajo, señalaron.

Su hermano Armando fue el encargado de tirar la bola, desde la loma de pitcher, mientras que un ampáyer gritaba el strike, las dos pasiones de “Mito”.