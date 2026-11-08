$!Despiden con misa a Francisco Solorza en su natal Rosario

EL ROSARIO._ Con el cobijo de familiares, amigos, trabajadores, ex empleados y ciudadanía en general, fue despedido con misa el empresario Francisco Solorza Hernández, parte de la segunda generación de la empresa Refrescos El Manantial.

Luego de participar de un emotivo homenaje en la planta matriz de la empresa refresquera local, alrededor de las 12:00, el cortejo fúnebre salió rumbo al Santuario de Nuestra Señora del Rosario para participar de la misa de exequias.