$!Despiden con misa a Francisco Solorza en su natal Rosario

EL ROSARIO._ Con el cobijo de familiares, amigos, trabajadores, ex empleados y ciudadanía en general, fue despedido con misa el empresario Francisco Solorza Hernández, parte de la segunda generación de la empresa Refrescos El Manantial.
Luego de participar de un emotivo homenaje en la planta matriz de la empresa refresquera local, alrededor de las 12:00, el cortejo fúnebre salió rumbo al Santuario de Nuestra Señora del Rosario para participar de la misa de exequias.
El intenso sol del medio día de este domingo 8 de noviembre, no impidió que familiares y amigos acompañaran al féretro del empresario para la misa por su eterno descanso.
En el templo mariano, el sacerdote Francisco Huizar recibió a los dolientes y sus acompañantes donde expuso palabras de aliente y un mensaje de que la muerte es un paso a la vida verdadera.
Al concluir la misa se dispuso el cuerpo para su cremación y posteriormente realizar misas en su honor para la introducción a la cripta familiar en el interior del templo del Sagrado Corazón en el centro de la ciudad.