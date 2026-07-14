$!Despliegan cuadrillas para intervenir el rescate vial del bulevar Antonio Rosales, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de rehabilitar las principales arterias de circulación y garantizar la seguridad de los ciudadanos, este martes arrancaron los trabajos de bacheo con carpeta asfáltica sobre el bulevar Antonio Rosales, marcando el inicio de un operativo de mantenimiento integral en el primer cuadro de la ciudad.
Las cuadrillas, coordinadas por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (Común) de Ahome, han intensificado la reparación de baches y la restitución de brocales en losas de concreto a lo largo de la mancha urbana.
El director de Común, Salvador Romano Casas, detalló que las acciones atienden a una directriz por parte del Alcalde Antonio Menéndez para priorizar el anillo periférico del centro y las vialidades que concentran el mayor volumen de tráfico diario.
“Hoy iniciamos en Bulevar Rosales de Jiquilpan a Rosendo G. Castro”, explicó el funcionario municipal. El circuito de reparación trazado por las dependencias continuará por el bulevar Rosendo G. Castro hasta conectar con el Macario Gaxiola, para finalmente retornar por este último hacia el norte hasta topar con el bulevar Jiquilpan, cerrando así el perímetro de trabajo en el punto de origen.
Romano Casas subrayó que el enfoque en las calles más transitadas busca proteger la integridad física de los peatones y evitar desperfectos mecánicos en las unidades motorizadas, prestando especial atención a vehículos ligeros y motocicletas, que resultan ser los más vulnerables ante las imperfecciones del pavimento.
El titular de Común destacó que la estrategia de rescate vial es constante y ya presenta resultados palpables en otros sectores de Los Mochis. Como ejemplo, informó que recientemente concluyeron al cien por ciento las labores sobre la calle Heriberto Valdez, en el tramo de bulevar Agraz a Marina Nacional, así como en la calle Madero, desde Agraz hasta el bulevar Zacatecas.
De forma simultánea al despliegue en el centro, las brigadas de bacheo mantienen presencia activa en cruceros estratégicos, atendiendo actualmente la intersección de Macario Gaxiola y Marcial Ordóñez, el tramo del bulevar Rosales a la altura de Plaza Sendero, y la calle Cano, en las inmediaciones con Belisario Domínguez.
“Vamos a intensificar este programa de aplicación de carpeta asfáltica y reposición de brocales con nuestras brigadas de Obras Públicas y Común, y todos los días estamos trabajando en diferentes puntos”, garantizó el arquitecto al concluir su reporte.