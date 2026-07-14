$!Despliegan cuadrillas para intervenir el rescate vial del bulevar Antonio Rosales, en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de rehabilitar las principales arterias de circulación y garantizar la seguridad de los ciudadanos, este martes arrancaron los trabajos de bacheo con carpeta asfáltica sobre el bulevar Antonio Rosales, marcando el inicio de un operativo de mantenimiento integral en el primer cuadro de la ciudad.

Las cuadrillas, coordinadas por la Secretaría de Obras Públicas (SOP) y la Comisión Municipal de Desarrollo de Centros Poblados (Común) de Ahome, han intensificado la reparación de baches y la restitución de brocales en losas de concreto a lo largo de la mancha urbana.

El director de Común, Salvador Romano Casas, detalló que las acciones atienden a una directriz por parte del Alcalde Antonio Menéndez para priorizar el anillo periférico del centro y las vialidades que concentran el mayor volumen de tráfico diario.

“Hoy iniciamos en Bulevar Rosales de Jiquilpan a Rosendo G. Castro”, explicó el funcionario municipal. El circuito de reparación trazado por las dependencias continuará por el bulevar Rosendo G. Castro hasta conectar con el Macario Gaxiola, para finalmente retornar por este último hacia el norte hasta topar con el bulevar Jiquilpan, cerrando así el perímetro de trabajo en el punto de origen.