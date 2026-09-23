Después de las lluvias, en el sur de Sinaloa no presenta repunte de dengue, señala Salud

ESCUINAPA_ A pesar de las lluvias no se han presentado incrementos en los casos de dengue en el sur de Sinaloa, informó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 06, José Francisco Guerrero Galindo.

“Con casos de dengue, actualmente tenemos dos casos confirmados, hemos estudiado más de 100 casos en lo que va del año pero son dos casos confirmados, los dos son de Rosario, uno de la comunidad de Agua Verde, el otro caso es de una señora que viajó de Nayarit, tenía dos días y ahí se le detectó”, dijo.

Es probable que este último caso haya sido importado, pero se hicieron todas las acciones preventivas en el domicilio que estuvo y de igual manera en Nayarit, informó.

Los dos casos se trataron de dengue no grave y este último fue dengue con signos de alarma pues la persona estuvo hospitalizada dos días, precisó.

En el caso de Escuinapa no se han tenido casos confirmados, solo han sido sospechosos, en Isla del Bosque, Pueblo Nuevo, Teacapán y el Centro de la ciudad, son personas que han presentado sintomatología como fiebre, dolor de huesos pero no se ha encontrado que se trate de casos de dengue.

El personal de vectores y zoonosis continúa con acciones de prevención, como patio limpio, que se tiene que tener limpio el entorno de las viviendas.

“El zancudo vive en el domicilio y peridomocilio, no es un zancudo que viaja a grandes distancias, le gusta vivir en el domicilio, en sitios frescos y oscuros, que tengan recipientes con agua”, dijo.

De no contar con esas condiciones, difícilmente el zancudo se reproduce por eso es importante mantener patios limpios y recipientes con agua cerrados, manifestó.