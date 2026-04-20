$!Destaca Ecología Rosario los tipos de manglares e importancia en Santuario Playa Caimanero

ROSARIO._ De acuerdo a Ecología local, el Santuario Caimanero ubicado en el municipio, además de la riqueza en fauna también cuenta con cuatro especies de mangle blanco, rojo, botoncillo y negro, con el propósito de promover su conservación dado al aporte que tienen para el ecosistema.
Así lo dio a conocer la dependencia municipal en su cuenta oficial para crear conciencia sobre su cuidado y preservación.
“No son paisaje, son raíces que sostienen nuestro presente y nuestro futuro. Son barrera, refugio, hogar, son vida en su forma más pura”, explica.
Ya que argumentó que cada tala o quema que se realiza en la zona es un golpe directo al ecosistema que guardia el santuario en mención.
“No podemos quedarnos indiferentes. Cuidarlos es un acto de amor, de respeto y de conciencia. Es entender que lo que hoy protegemos, mañana nos protege a nosotros. No los dañes, no los contamines. Defiende lo que es de todos”, enfatiza.
Se detalla que el mangle blanco es esencial para la protección de la línea costera y el ecosistema.
Sobre el mangle botoncillo, precisa que es una especie clave para evitar la erosión, al tiempo que enfrenta grave riesgos de conservación.
El mangle colorado por su parte es vital para pesca rivereña y la conservación de tortugas; esta especie cuenta con una superficie de 696 hectáreas.
Con relación al mangle negro, se indica que actúa como barrera contra mareas y proporciona resguardo a diferentes animales, además de que ayuda a reducir la salinidad en el agua.