$!Destaca Ecología Rosario los tipos de manglares e importancia en Santuario Playa Caimanero

ROSARIO._ De acuerdo a Ecología local, el Santuario Caimanero ubicado en el municipio, además de la riqueza en fauna también cuenta con cuatro especies de mangle blanco, rojo, botoncillo y negro, con el propósito de promover su conservación dado al aporte que tienen para el ecosistema.

Así lo dio a conocer la dependencia municipal en su cuenta oficial para crear conciencia sobre su cuidado y preservación.

“No son paisaje, son raíces que sostienen nuestro presente y nuestro futuro. Son barrera, refugio, hogar, son vida en su forma más pura”, explica.

Ya que argumentó que cada tala o quema que se realiza en la zona es un golpe directo al ecosistema que guardia el santuario en mención.