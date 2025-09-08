$!Destaca Imelda Castro cercanía del Alcalde de Escuinapa con su gente

ESCUINAPA._ No hay una solicitud del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental para gestiones pero ve un Alcalde cerca de su gente, señaló la Senadora Imelda Castro Castro.

”Vemos un pueblo de Escuinapa muy contento, muy alegre en esta festividad histórica, muy cerca del pueblo de sus gobernantes, sobre todo el doctor Díaz Simental, que es un líder social y político de toda la vida de los escuinapenses, que hoy ha logrado que sea su Alcalde”, dijo

Le parece que esa unidad, identidad del pueblo con su Gobierno, anotó, es la posibilidad de lograr más cosas de transformación con Escuinapa.