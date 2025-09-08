$!Destaca Imelda Castro cercanía del Alcalde de Escuinapa con su gente

ESCUINAPA._ No hay una solicitud del Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental para gestiones pero ve un Alcalde cerca de su gente, señaló la Senadora Imelda Castro Castro.
”Vemos un pueblo de Escuinapa muy contento, muy alegre en esta festividad histórica, muy cerca del pueblo de sus gobernantes, sobre todo el doctor Díaz Simental, que es un líder social y político de toda la vida de los escuinapenses, que hoy ha logrado que sea su Alcalde”, dijo
Le parece que esa unidad, identidad del pueblo con su Gobierno, anotó, es la posibilidad de lograr más cosas de transformación con Escuinapa.
Castro Castro expuso que los proyectos que se tengan considerados es algo que deben ver con el Congreso local estos meses para ver cómo le irá al municipio en el presupuesto.
¿Hay alguna necesidad que le haya señalado el Alcalde, como por ejemplo los ciudadanos hablan por ejemplo de una calle principal que es la Francisco Pérez que está totalmente devastada, de una carretera que va a la joya de la corona que está dañada? Se le preguntó.
”Vine yo a la ceremonia de cierre de esta festividad de este 110 aniversario, yo creo que el Alcalde con el Gobernador está platicando todos esos proyectos”, respondió la Senadora.