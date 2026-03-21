$!Destacan buenos resultados durante las fiestas del Señor San José en Agua Verde, Rosario

EL ROSARIO._ Con la participación de pobladores y visitantes de comunidades aledañas se tuvieron buenos resultados durante las Tradicionales Fiestas del Señor San José, informó Noe Flores Rocha, presidente del voluntariado pro festividad.

“Para esta edición hubo una participación muy buena vino mucha gente de otros lugares, de otros pueblos”, refirió.

La presencia que se registró, dijo, fue de comunidades vecinas como lo son Chametla, Pozole, Apoderado, Pedregosa, La Estación, Los Ojitos, Laguna de Beltránes, Nieblas, La Guásima, entre otras.