$!Destacan buenos resultados durante las fiestas del Señor San José en Agua Verde, Rosario

EL ROSARIO._ Con la participación de pobladores y visitantes de comunidades aledañas se tuvieron buenos resultados durante las Tradicionales Fiestas del Señor San José, informó Noe Flores Rocha, presidente del voluntariado pro festividad.
“Para esta edición hubo una participación muy buena vino mucha gente de otros lugares, de otros pueblos”, refirió.
La presencia que se registró, dijo, fue de comunidades vecinas como lo son Chametla, Pozole, Apoderado, Pedregosa, La Estación, Los Ojitos, Laguna de Beltránes, Nieblas, La Guásima, entre otras.
Otro fenómeno que favoreció, argumentó, fue que muchas familias que migraron en busca de oportunidades y retornaban a la comunidad en diciembre lo cambiaron para participar en las fiestas patronales.
Expuso que los días de mayor concurrencia fueron el arranque con las coronaciones de los soberanos, el segundo día con el desfile de carros alegóricos y el día de la solemnidad.
“Muy a gusto con los resultados que tuvimos hoy, que fueron un poco mejor que los que tuvimos el año pasado y pues esperemos que cada año se esté superando la meta a lo del año anterior”, aseguró.
Concluyó que tras finalizar las fiestas, de inmediato se inician los trabajos para el próximo año.