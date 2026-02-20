Destacan en Rosario disposición de población para vacunarse contra el sarampión

EL ROSARIO._ Contrario a la renuencia que se tenía con vacunas como el Covid-19, en el caso de otros biológicos como el sarampión se tiene una mayor disposición de parte de la población, afirmó el director del Centro de Salud de Rosario, Enrique Fregoso Casillas.

“Es buena, ha mejorado año con tras año, la verdad si se reconoce que fuimos el estado que más biológico aplicó y la población ha cooperado mucho”, dijo.

Esto ante el brote de sarampión que se ha dado en los últimos días en el municipio y la alta incidencia que ha presentado el vecino municipio de Escuinapa, así como su alta incidencia de contagios.

“En este caso con sarampión ha sido un trabajo arduo, sin embargo la población ha estado muy dispuesta, asisten las unidades a vacunación y cuando se encuentran las campañas casa a casa también han cooperado mucho”, afirmó.

Precisó que de acuerdo a la última estadística que se tiene el municipio estaba arriba del 90 por ciento de la población cubierta con la vacuna.

Fregoso Casillas sostuvo que se trabaja arduamente para que se llegue a la cobertura total de la población, al considerar que es un derecho de la población contar con la protección que brinda el biológico.

Asimismo, llamó a la ciudadanía a aprovechar las jornadas de vacunación que realizan las diferentes unidades del municipio, o acciones como centros de vacunación en espacios públicos.

“Entonces los invitamos a que sigan vacunándose para evitar que las complicaciones puedan aparecer”.