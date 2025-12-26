$!Detectan caso de sarampión en El Roblito, Escuinapa, e implementan cerco sanitario

ESCUINAPA._ La Secretaria de Salud de Sinaloa implementó un cerco epidemiológico y de vacunación en la colonia El Roblito al detectar a una menor de 3 años con sarampión, informó Gerardo Kenny Inzunza Leyva. El Director de Prevención y Promoción de la Salud informó que el caso fue detectado el 23 de diciembre y se realizó de inmediato una jornada de vacunación en 25 manzanas a la redonda de donde se detectó el caso. ”Es una niña de 3 años de edad, la cual salió positiva a sarampión y el mismo día se hizo un bloqueo vacunal y un cerco epidemiológico”, dijo.





El bloqueo vacunal consiste en acudir al domicilio de la paciente, visitar 25 cuadras o manzanas a la redonda buscando personas enfermas y vacunarlas. El cerco epidemiológico, añadió, es darle la atención a la niña y buscar todos los contactos que haya tenido para dar seguimiento para evitar que se siga transmitiendo el sarampión. La menor no contaba con la vacuna, dijo, y corresponde a los casos que se van encontrando que vienen de Guerrero, Chiapas, que han tenido contactos con jornaleros que ya vienen enfermos de otros estados, la niña está bien, solo tiene erupciones en la piel. Inzunza Leyva mencionó que con ella ya son tres los casos detectados en el municipio y se continúa en monitoreo de casos, pues los jornaleros siguen llegando y así será hasta el mes de marzo, según se le ha informado.





