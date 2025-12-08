$!Detectan en la Isla del Bosque, en Escuinapa, dos casos de sarampión en jornaleros

ISLA DEL BOSQUE, Escuinapa._ Durante la jornada masiva de vacunación realizada este fin de semana, se detectaron dos casos importados de sarampión, informó el Director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva. El funcionario estatal informó que el sábado realizaron un “barrido” con una jornada masiva de vacunación en Isla del Bosque, que es una sindicatura que concentra a una población extensa de jornaleros migrantes. “Se armó una brigada de 200 enfermeras entre personal de la Secretaría de Salud, Bienestar Programas e IMSS ordinario, el objetivo fue hacer un ‘barrido’, recorrer toda la comunidad de Isla del Bosque, porque ahí hemos encontrado casos de sarampión”, dijo





En ese trabajo se encontraron con un menor y su papá con sarampión, son jornaleros que vienen de Chihuahua; antes se había detectado también un caso, por lo que el objetivo también es que no se presenten contagios. “Son tres casos importados en Isla del Bosque, el último se detectó durante el recorrido y el segundo fue el padre del niño que tenía sarampión”, dijo. En la jornada se visitaron 2 mil 051 casas, se aplicaron 902 vacunas contra el sarampión, pero tienen más de dos semanas que el personal de salud acude a vacunar.





El tener la jornada durante la tarde del sábado fue lo mejor, señaló, pues fue posible localizar a las familias que trabajan en el campo ya estaban en sus casas. Es un trabajo constante el que se hará en esta área, explicó, pues las personas están llegando casi a diario y entre ellos de lugares como Chihuahua, que es el estado en el País con más casos de sarampión, pues son 4 mil, precisó. Se recorrió la sindicatura de manera total pero se enfocaron más en las cuarterías, porque las personas se esconden ahí y es una razón de no tener un censo completo, la gente se esconde. “No encontramos nada extraordinario, ni siquiera otras enfermedades, vemos que está bien atendida Isla del Bosque, que los trabajos hechos no han permitido que se expanda el virus, simplemente tenemos la amenaza que diariamente pueden llegar personas de otro estado y llegar enfermos”, dijo.



