Detectan ‘zonas de vida’ en mina de Rosario; mantienen esperanza de hallar a minero

ROSARIO._ A 18 días del derrame de jales en la mina Santa Fe en Rosario, donde un trabajador permanece atrapado, se han encontrado burbujas de aire que representan zonas de vida, aseguró la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

“La verdad es que nos hemos dado cuenta de que hay muchas zonas de vida, estas burbujas de aire son muy importantes y, con las condiciones que tenemos, tenemos la esperanza”, dijo la funcionaria sobre la posibilidad de encontrar al minero con vida.

Manifestó que ahora se tiene mucha información de los instrumentos y horarios, entonces se está en la búsqueda de cualquier indicio que revele que están cerca de localizarlo.

Al tiempo que se tiene conocimiento que el minero podría encontrarse a 100 metros, lo que ha llevado al Puesto de Mando a darle celeridad a las acciones.

Velázquez Alzúa indicó que se cree que podría ser a más tardar este domingo cuando logren acceder al lugar de interés o punto cero, con la ayuda de maquinaria.

Descartó que hasta el momento se tenga un indicio que les haga pensar que están cerca del trabajador desaparecido.

Las acciones, sostuvo, se modifican al variar las condiciones, pues de un momento a otro pasan de adversas a accesibles principalmente por la presencia de lodo.