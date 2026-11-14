Detienen a dos civiles armados y aseguran drogas y vehículo, en Rosario

EL ROSARIO._ Durante un despliegues de seguridad en la cabecera Municipal, el Grupo Interinstitucional anunció por medio de un comunicado oficial que detuvo a 2 civiles con armas, municiones, presunta droga y un vehículo.

Operativo que realizaron Elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES), perteneciente a la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

El operativo tuvo lugar la mañana del viernes 13 de noviembre, como parte de las acciones de seguridad en la colonia Centro.

Se precisa además que militares y elementos del GOES observaron a dos personas con mochilas que salían de una vivienda con dirección a una camioneta tipo SUV, marca GAC, mismos que al notar la cercanía de la autoridad intentaron regresar al inmueble, sin embargo, fueron interceptados por los elementos de seguridad de inmediato.

Luego de una inspección en el sitio, se informó que se aseguraron a 2 civiles detenidos; 2 fusiles AK-47 calibre 7.62 x 39 milímetros (mm); 15 cargadores para fusil calibre 7.62 x 39 mm.; 450 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm.; 10 cartuchos calibre .50; 300 dosis de presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 70 gramos y un vehículo.

Los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para las investigaciones y diligencias correspondientes.