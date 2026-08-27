Detienen a hombre armado tras persecución en Escuinapa

ESCUINAPA. _ Elementos de la Policía Municipal de Escuinapa arrestaron a un hombre que portaba un arma de fuego. La detención ocurrió luego de una persecución en la calle Belisario Domínguez, donde agentes de seguridad interceptaron a dos personas que viajaban a bordo de una motocicleta Italika DM 200 sin placas ni cascos.

Al notar la presencia de la autoridad, los ocupantes intentaron darse a la fuga. El conductor logró escapar, mientras que el acompañante fue interceptado en el lugar.

En el operativo participaron corporaciones que integran el Grupo Interinstitucional. Durante la revisión preventiva, los agentes aseguraron una pistola marca Glock calibre 9x19 mm, un cargador, 11 cartuchos útiles y la motocicleta.

De acuerdo con información preliminar, el aprehendido es investigado por su posible relación con hechos violentos registrados recientemente en la zona.

El sospechoso y las evidencias quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para que la autoridad ministerial determine su situación jurídica.