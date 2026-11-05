Detienen a Jesús “N” por feminicidio de Yuridia en Escuinapa

CULIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvieron a Jesús “N” en San Luis Río Colorado, Sonora, por su probable responsabilidad en el feminicidio agravado de Yuridia, de 36 años, ocurrido el pasado 30 de julio en Escuinapa. En el mismo ataque armado resultó herido su hijo de un año.
De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el detenido también es señalado por el delito de homicidio en grado de tentativa, debido a las lesiones ocasionadas al menor durante la agresión.
La investigación estuvo a cargo de la Inspección General de Investigación de Homicidios Dolosos de la Zona Sur, cuyos agentes reunieron los datos de prueba para solicitar y obtener la orden de aprehensión contra Jesús “N”.
El mandamiento judicial fue cumplimentado en San Luis Río Colorado, con apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía General de Justicia de Sonora.
Tras su detención, Jesús “N” será trasladado a Mazatlán e ingresado al Centro Penitenciario El Castillo, donde quedará a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica.