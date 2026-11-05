Detienen a Jesús “N” por feminicidio de Yuridia en Escuinapa

CULIACÁN. _ Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones (UNESA) detuvieron a Jesús “N” en San Luis Río Colorado, Sonora, por su probable responsabilidad en el feminicidio agravado de Yuridia, de 36 años, ocurrido el pasado 30 de julio en Escuinapa. En el mismo ataque armado resultó herido su hijo de un año.

De acuerdo con información de la Fiscalía General del Estado (FGE), el detenido también es señalado por el delito de homicidio en grado de tentativa, debido a las lesiones ocasionadas al menor durante la agresión.