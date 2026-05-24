$!Detienen a siete personas en Rosario, dos de ellos menores y una mujer; les aseguran drogas y vehículos

EL ROSARIO._ Por medio de un operativo en tres hoteles de la cabecera municipal de Rosario, derivado de una denuncia anónima, el Grupo Interinstitucional detuvo a siete personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer, además de asegurar vehículos con reporte de robo y presunta droga.

La acción se informó por medio de un comunicado, que se derivó de una denuncia anónima recibida a través del 089, en la que se alertaba sobre la presencia de personas que presuntamente realizaban actividades ilícitas en hoteles del municipio, por lo que las autoridades implementaron un operativo e inspeccionaron tres inmuebles.