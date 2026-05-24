$!Detienen a siete personas en Rosario, dos de ellos menores y una mujer; les aseguran drogas y vehículos

EL ROSARIO._ Por medio de un operativo en tres hoteles de la cabecera municipal de Rosario, derivado de una denuncia anónima, el Grupo Interinstitucional detuvo a siete personas, entre ellas dos menores de edad y una mujer, además de asegurar vehículos con reporte de robo y presunta droga.
La acción se informó por medio de un comunicado, que se derivó de una denuncia anónima recibida a través del 089, en la que se alertaba sobre la presencia de personas que presuntamente realizaban actividades ilícitas en hoteles del municipio, por lo que las autoridades implementaron un operativo e inspeccionaron tres inmuebles.
El operativo fue realizado por elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado a través de la de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado.
Durante las acciones operativas el personal interinstitucional aseguró a las personas para deslindar responsabilidades, obteniendo además de las detenciones el aseguramiento de dos motocicletas con reporte de robo, una camioneta tipo pickup con reporte de robo y 99 bolsas pequeñas con una sustancia granulada con características similares a la droga conocida como “cristal”.
Asimismo, durante los recorridos y revisiones, personal militar mantuvo seguridad perimetral en los inmuebles inspeccionados.
Ante tales evidencias, las personas detenidas, los vehículos y demás objetos constitutivos de delito fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, autoridad encargada de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.