Detienen a un hombre por agresión a una mujer en Escuinapa, informa Alcalde

ESCUINAPA._ Una persona fue detenida de manera preventiva por la agresión con arma a una mujer en hechos ocurridos el domingo, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El edil indicó que se están atendiendo los casos relacionados con mujeres, como es el caso también de la mujer embarazada que murió el lunes 15 de septiembre.

“Ya está detenido (el agresor de una mujer el domingo) está en el proceso legal correspondiente, esperemos se aclaré al 100 por ciento y que se haga justicia, al parecer es su ex pareja”, dijo.

Son dos versiones las que se tienen, una que fue intencionado y otra que se trató de un accidente, esperaran la declaración de la víctima que hasta el momento se encuentra estable.

En el caso de la mujer embarazada es una emergencia que el Sector Salud también está atendiendo y estudiando a fondo.

“La mortalidad materna se estudia a fondo el sector salud lo estudia exhaustivamente, la mortalidad materna es estudio de caso por mandato del Consejo de Seguridad Nacional de la Secretaria de Salud y la Organización Mundial de la Salud”, dijo.

El caso se estudia todo, los epidemiólogos harán un estudio a fondo de este caso, desde antes del embarazo, las complicaciones del embarazo, pues puede ser un aneurisma cerebral, una lesión cerebral, infarto, arritmia cardíaca.

“El fallecer y hacer una cesárea heroica si se menciona pero no conozco el caso, hablo de suposiciones, lo que digo es que ese caso se estudiara exhaustivamente”, dijo.

Lo que sea se aclarará, si la golpearon, si la intoxicaron se sabrá, señaló.

El apoyo se está dando a la familia, además del económico que es el más sencillo pero también con el integral, pues también el lunes en la comunidad Colonia Morelos, una mujer embarazada con dos hijos quedó viuda pues su esposo murió en un accidente.

El edil indicó que si se trabaja en temas preventivos como la violencia intrafamiliar.