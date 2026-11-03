Detienen en Escuinapa a hombre armado y con presunta droga; lo relacionan con feminicidios

ESCUINAPA. _ Elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) detuvieron a un hombre en posesión de un arma de fuego y 25 bolsas con presunta droga conocida como cristal, durante un operativo de seguridad en Escuinapa, al sur de Sinaloa.

De acuerdo con la narrativa de los hechos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), la detención derivó de un recorrido de vigilancia que realizaban agentes estatales por la colonia Ampliación Juárez.

Durante el patrullaje, los policías observaron a un hombre que circulaba a bordo de una motocicleta, a quien le marcaron el alto; sin embargo, hizo caso omiso a la indicación y abandonó la unidad ligera para intentar escapar.

Tras una persecución, los elementos del GOES lograron detenerlo y, al realizarle una revisión, le aseguraron un arma de fuego corta, de color negro, así como 25 bolsas con una sustancia en polvo blanco, con características de la droga conocida como cristal.

La SSPE señaló que el detenido pudiera estar relacionado con feminicidios ocurridos recientemente en el municipio de Escuinapa. No obstante, será la autoridad competente la que determine su posible participación en esos hechos mediante las investigaciones correspondientes.

El hombre, el arma, la presunta droga y la motocicleta quedaron a disposición de la autoridad competente para las diligencias de ley.