Deudas ‘ahogan’ a la Jumapae: no solo debe a CFE, sino también al IMSS e Infonavit

ESCUINAPA._ La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa está “ahogada” en deudas, pues además de CFE, se debe a IMSS e Infonavit.

Aunque se ha logrado con el Gobierno del Estado un apoyo para pagar la energía eléctrica, se está buscando la forma de hacerlos llegar pues las cuentas están bloqueadas, señaló el gerente Santos Gómez Sánchez.

“Si tenemos un adeudo con CFE estamos hablando de una deuda de alrededor de los 3 millones de pesos, es un adeudo que viene arrastrándose desde el mes de marzo, se dejó de dar pagos o abonos”, dijo

Desde la semana pasada se efectuó el corte de energía y lo que pide la dependencia paraestatal es que se le abonen por lo menos 1.5 millones de pesos, lo cual pudiera ser este jueves.

“Ojala fuera el único tema pero sí tenemos temas que se vienen arrastrando, estamos esperando que quede entre hoy y mañana y restablecer el servicio a la cabecera”, dijo

Se tienen deudas con el IMSS, con Infonavit, entre los dos son 15 millones de pesos de deuda, lo que genera que las cuentas están embargadas por Infonavit impidiendo que tengan acceso al recurso que se tiene ahí, no pueden recibir ni disponer de los recursos.

Se están solicitando recursos para poder hacer frente por lo menos al recurso que se necesita para pagar la energía.

La ciudad es la zona afectada por esta falta de suministro, son más de 10 mil tomas.