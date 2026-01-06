$!Dialogan Alcalde de Escuinapa, Tesorero y agentes de SPyTM sobre salarios pendientes

ESCUINAPA._ Agentes de policía y tránsito recibieron al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y al tesorero, Trinidad Ibarra Martínez, para dialogar sobre el tema de los salarios.

Así lo dio a conocer la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través de un boletín de prensa donde se señala que las autoridades reconocieron la falta de salarios desde la última quincena de diciembre, la cual será cubierta a fines de enero.

El boletín indica que el tesorero, Trinidad Ibarra Martínez les explicó que la falta de salarios obedece a un tema administrativo derivado del cierre fiscal, en el cual los recursos deben ser comprobado y ajustados, en caso de quedar en la cuenta de Fortamun esto debe ser reintegrado a la Federación.