$!Dialogan Alcalde de Escuinapa, Tesorero y agentes de SPyTM sobre salarios pendientes

ESCUINAPA._ Agentes de policía y tránsito recibieron al Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental y al tesorero, Trinidad Ibarra Martínez, para dialogar sobre el tema de los salarios.
Así lo dio a conocer la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal a través de un boletín de prensa donde se señala que las autoridades reconocieron la falta de salarios desde la última quincena de diciembre, la cual será cubierta a fines de enero.
El boletín indica que el tesorero, Trinidad Ibarra Martínez les explicó que la falta de salarios obedece a un tema administrativo derivado del cierre fiscal, en el cual los recursos deben ser comprobado y ajustados, en caso de quedar en la cuenta de Fortamun esto debe ser reintegrado a la Federación.
Los pagos serán dispersados en cuanto lleguen, pues hay voluntad de cumplir con estos compromisos laborales con los elementos.
En la reunión el Alcalde les deseo un buen inicio de año y un buen día de reyes, entregándoles también roscas de reyes.
El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal Abel Rosario López Domínguez invito a los elementos a continuar desempeñando con responsabilidad y compromiso su cargo, que entiende que la falta de pago representa un sacrificio para los elementos pero es también un recurso seguro de que les será entregado a finales del mes de enero.