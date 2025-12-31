$!Diciembre no cumplió con las expectativas de los comerciantes de Escuinapa

ESCUINAPA._ Para los comerciantes de Escuinapa, este diciembre “no sirvió”, ya que aunque se observa mucha gente en las calles, las ventas no se han dado.

El 31 de diciembre era el último tirón para saber en qué condiciones terminaban el año, en un mes marcado por la inseguridad en la ciudad, sin embargo, la situación no mejoró.

“Este diciembre no sirvió, el año pasado estuvo mejor para todos. Lo que más se vende es la ropa y ahora no”, dijo uno de los comerciantes.

En otros años, el 31 de diciembre no se daban abasto para atender a las personas, no había tiempo ni de sentarse, pero este miércoles es distinto, no hay mucha gente comprando.

“La gente no quiere comprar, como van a estar afuera, van a estar encerrados, no quieren comprar ropa, estrenar, eso pensamos”, dijo.