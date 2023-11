EL ROSARIO._ Entre un mar de personas que participó este lunes en el desfile conmemorativo a los 113 años del inicio de la Revolución Mexicana, destacó un niño con un papalote sencillo hecho por su mamá con una bolsa de conocida tienda..., es Diego.

El pequeño demostró que ha sido educado y formado con valores por su mamá, una mujer que privilegian el deber cumplido por encima del costo monetario de las cosas.

El papalote de Diego generó diferentes reacciones positivas al difundirse en redes sociales, pero sobre todo a nadie dejó indiferente.

Pasó el desfile, las autoridades, las porristas, pirámides, todos, pero en redes sociales se siguió compartiendo la imagen de Diego con su papalote.

En los múltiples comentarios sobresalen los que destacan el esfuerzo que los padres realizan para que sus hijos puedan salir adelante.

Vecinos afirman que se sienten orgullosos de ver cómo el pequeño nunca se sintió menos con su papalote y que por el contrario, lo vieron alegre y satisfecho de poder participar en el desfile.

Él solamente quería un papalote como fuera: mamá de Diego

Betzaida, mamá de Diego, refirió que como madre soltera de tres pequeños es poco el tiempo que le queda al tener que acudir a su trabajo en busca del sustento para su hijos y dos niñas más pequeñas.

Al no contar con los materiales y al ver el deseo de su pequeño de participar, indicó que se las tuvo que “ingeniar”, pero pensando principalmente en que podrían reprobar a Diego si no participaba e iría en contra de la educación y valores que le ha dado sobre cumplir con el deber.

”Él me dijo: ‘hazme como sea el papalote’ porque pues dijo que no iba a asistir si no llevaba algo en la mano, porque iba a levantar la pura mano y dijo ‘házmelo así como tú puedas’ y él solamente quería un papalote como fuera”, explicó.

Reconoció que lo primero que encontró fue esa bolsa amarilla al ser resistente, sin imaginar el revuelo que ocasionó.

No obstante, refirió que ella misma admira a su hijo ya que a pesar de la “carrilla” de sus compañeros nunca se dejó diezmar y se dijo orgullosa al ver que la formación que le ha dado surtió el efecto deseado.

”Le digo que no importan las cosas, el valor, sino la intención, me entiende, con que la hace uno, sí se ha basado a eso que yo le he dicho que no es lo que cueste, lo bonito que se vea sino la intención con la que uno compra y pueda hacer las cosas”, argumentó.

Expuso que aunque es satisfactorio sacar a sus hijos adelante no ha sido nada fácil ya que no cuenta con el apoyo de nadie, por eso ha tenido que hacer siempre un esfuerzo extra.