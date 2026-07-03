DIF Escuinapa alista el primer campamento para niñas y niños durante el verano

ESCUINAPA._ El DIF Municipal de Escuinapa tendrá su primer campamento de verano para niños al que han denominado “Un verano DIFerente”.

La presidenta del DIF Lupita Stone Aguilar indicó que está es una invitación a niños de 6 a 11 años a que durante dos semanas disfruten de diversas actividades sin pantallas.

“Este es un curso preparado específicamente para niños y niñas, aquí en DIF se pueden inscribir”, dijo.

Están ofreciendo un campamento diferente, divertido y que los padres sepan que estarán bien atendidos, este curso será del 13 al 24 de julio en las instalaciones del DIF.

La presidenta estuvo acompañada por la secretaria ejecutiva de SIPINNA Aurora Nayeli Reyes García y de la coordinadora de PANNASIR Abigail Saldaña Cervantes, quienes también estarán al frente de las actividades y han participado en la organización del programa.

Lo que buscan es promover el sano desarrollo de los niños con dinámicas lúdicas que garanticen su bienestar.

Las inscripciones están abiertas en DIF a dónde pueden acudir o llamar al 6959530740, para inscribirlos deben llevar copias de la CURP, acta de nacimiento del menor y un comprobante de domicilio, así como identificación del adulto responsable del menor.