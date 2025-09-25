DIF Escuinapa entrega apoyos funcionales a adultos mayores

ESCUINAPA._ A través de la asistencia social con apoyo del Gobierno federal, el DIF Municipal entregó 40 apoyos funcionales principalmente a adultos mayores.

La presidenta del DIF Escuinapa, Guadalupe Stone Aguilar, indicó que son apoyos que vienen a mejorar la calidad de vida de las personas, pues muchos cuentan con aparatos que ya no están en condiciones de traerlos y eso dificulta su día a día.

“Lo más importante es que más gente que lo requiere y no tiene posibilidad de obtenerlo, alguna gente con discapacidad tiene un sufrimiento extra a lo que tenemos todo, el valor humano de este tipo de obra es importante”, dijo

A veces las dependencias municipales dan apoyos a situaciones que se presentan pero se requiere de esa labor de los Gobiernos federal o estatal para poder dar estos aparatos que tienen un costo mayor pero son una necesidad.

Indicó que lograr estos aparatos fue un proceso de mucha documentación para las personas, se empezó con la entrega de documentos desde hace meses, cuando inició la administración pública.

Indicó que el interés que tiene como presidenta del DIF Municipal es trabajar lo relacionado a la salud en lo preventivo pues muchos casos de necesidades especiales se pueden prevenir en adultos, si se empieza a trabajar de manera temprana en el cuidado de la salud.