$!DIF Rosario abre centro de acopio para apoyar a familias afectadas por el sismo en Venezuela

ROSARIO._ Con el propósito de brindar apoyo a las familias afectadas por el reciente sismo que afectó a Venezuela, el Sistema DIF Rosario hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para sumarse a la campaña de recolección de ayuda humanitaria, dijo la directora Karla Peraza Hernández.

“Invitar a los rosarenses a sumarse a esta noble causa, reiterando que cada donativo representa una muestra de esperanza y solidaridad para las familias que atraviesan por momentos difíciles”, dijo.

Argumentó que la invitación a los rosarenses es a donar artículos de primera necesidad que serán enviados a las familias que hoy enfrentan una situación de emergencia, contribuyendo así a aliviar las necesidades más apremiantes.