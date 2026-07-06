El Sur
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Emergencia

DIF Rosario abre centro de acopio para apoyar a familias afectadas por el sismo en Venezuela

El lugar para recibir los apoyos operará durante este lunes y martes
Hugo Gómez |
06/07/2026 14:31
06/07/2026 14:31

ROSARIO._ Con el propósito de brindar apoyo a las familias afectadas por el reciente sismo que afectó a Venezuela, el Sistema DIF Rosario hace un llamado a la solidaridad de la ciudadanía para sumarse a la campaña de recolección de ayuda humanitaria, dijo la directora Karla Peraza Hernández.

“Invitar a los rosarenses a sumarse a esta noble causa, reiterando que cada donativo representa una muestra de esperanza y solidaridad para las familias que atraviesan por momentos difíciles”, dijo.

Argumentó que la invitación a los rosarenses es a donar artículos de primera necesidad que serán enviados a las familias que hoy enfrentan una situación de emergencia, contribuyendo así a aliviar las necesidades más apremiantes.

$!DIF Rosario abre centro de acopio para apoyar a familias afectadas por el sismo en Venezuela

Los donativos que se estarán recibiendo son: agua embotellada, alimentos no perecederos, ropa en buen estado, artículos de higiene personal, productos de limpieza, pañales, guantes, cajas y bolsas negras, artículos de primeros auxilios y toallas sanitarias y toallitas húmedas.

El centro de acopio estará instalado en las oficinas del Sistema DIF Rosario y recibirá las aportaciones los días lunes 6 y martes 7 de julio, en un horario de 8:00 a 14:30 horas.

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